CHABOT, René



À Sainte-Thérèse, le 22 avril 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. René Chabot, époux de Mme Pierrette Chartrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mathieu, sa fille Jennifer (Sylvain Normandeau), ses petites-filles Mélodie et Cendrine, ses soeurs Armande, Andrée, Monique, Denise et Marie-Josée, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le vendredi 26 avril de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce même jour à 17h à la chapelle du complexe.