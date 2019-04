Finances de la Ville de Montréal: plus de 200 millions $ en surplus en 2018

La Ville de Montréal a terminé son exercice financier 2019 avec un surplus global de 212,7 millions $, soit près de 4% des revenus globaux.

Environ la moitié de ce surplus est dû à une «activité économique favorable et un marché immobilier encore robuste, permettant de générer des revenus supplémentaires de 69,8 millions $ en droits sur les mutations immobilières et de 36,6 millions $ en revenus de licences et permis», selon la Ville.

«Les résultats de l’année 2018 sont excellents», a déclaré Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville, tout en soulignant qu’il ne faudra pas compter uniquement sur cet excédant pour balancer le budget.