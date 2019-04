Ginette Reno attend toujours de rencontrer l’homme de sa vie

En entrevue avec le magazine La Semaine, Ginette se confie sur l’amour et l’idée de trouver un véritable compagnon de vie.

À 72 ans, la grande voix de la chanson du Québec répond avec optimisme lorsqu’on lui demande si elle a fait une croix sur sa vie amoureuse.

«Pas du tout! Au contraire, tous les jours je me dis que je vais peut-être le rencontrer. Chaque matin, je me dis que ce sera peut-être ma journée. Je dis: “Aide-moi à rencontrer l’homme de ma vie, celui qui va finir ses jours avec moi.”» Maintenant, je sais ce que je veux – je ne le savais pas avant –, et je sais aussi ce que je ne veux plus», explique-t-elle dans le magazine La Semaine.

Elle précise sa pensée avec certitude et sagesse en nous parlant de confiance en soi.

«Je pense que le seul moment où on peut vivre le véritable amour, c’est quand on peut aimer ce qu’on est. Et ça, ça prend du temps», dit-elle avec assurance.

À l’aube de son 73e anniversaire, Ginette se donne la permission d’aller droit au but, consciente qu’elle n’a plus de temps à perdre.

