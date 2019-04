Ils partiraient pour 15 000$

Un couple des Laurentides qui habite une maison inondée par la crue des eaux des derniers jours serait prêt à quitter sa maison pour beaucoup moins que l’aide proposée par François Legault dimanche.

« Le gouvernement va donner jusqu’à 200 000 $ ? On va partir pour bien moins que ça ! Qu’on nous donne 15 000 $ et on sacre notre camp », a lancé avec frustration Guy Leduc, copropriétaire avec Carole Leduc d’une maison sur le chemin des Rapides, à Ahmerst.

Lorsqu’ils l’ont achetée en 2008, ils ne s’attendaient jamais à ce que la rivière Maskinongé déborde.

« C’est la première fois et c’est la dernière fois qu’on est inondés », a dit M. Leduc, exaspéré.

L’homme qui en est à son quatrième infarctus ne compte pas abandonner la résidence tout de suite malgré qu’il soit difficile pour les services d’urgence d’intervenir chez lui.

« On crèvera. C’est aussi simple que ça. Je ne peux pas partir, j’ai des animaux. J’ai beaucoup de poules », a conclu l’homme.