Inondations: le bilan s’alourdit au Québec

La pluie prévue cette fin de semaine pourrait ralentir la décrue de nombreux cours d’eau, estiment les autorités, qui enjoignent les citoyens à rester vigilants. Mercredi, pas moins de 2499 résidences étaient toujours inondées à l’échelle de la province, soit environ 500 de plus que la veille. Le nombre d’évacués avait toutefois diminué passant de 1377 mardi soir à 972 mercredi soir. Les inondations étaient ressenties plus durement dans les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, où la fonte de la neige crée plus de dommages. Pendant ce temps, le nombre de maisons inondées en Beauce continuait de baisser.