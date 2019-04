Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

FEU

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Laurence Nerbonne lance son second album solo, intitulé FEU, qu’elle a co-réalisé avec Philippe Brault. L’artiste s’inspire avec ce second opus des nouveaux courants musicaux internationaux tels que l’électro pop et le hip-hop/trap pour en venir à offrir une proposition authentique et forte. Laurence Nerbonne souhaite ici sortir des sentiers battus de son temps et propose une musique où le lyrisme des chansons pop se jumèle habilement aux rythmes plus agressifs du trap.

Disponible depuis le 19 avril

Je sors

Théâtre

Le Scriptarium 2019

Photo courtoisie

Mis en scène par Sylvain Scott, ce spectacle représente l’aboutissement d’un projet d’écriture collectif réunissant des adolescents et des artistes professionnels du milieu. Ce sera le thème du rêve qui représentera le moteur de l’édition 2019, alors que les textes de 24 jeunes artistes de Montréal et de Québec seront rassemblés pour en faire une grande proposition, sous la direction de l’auteur Mathieu Gosselin.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine

Théâtre

Le signal du promeneur

Photo courtoisie

Création du Raoul Collectif, Le signal du promeneur se veut un spectacle éclaté, où la musique se jumèle à une critique sans concession de la société dans laquelle nous sommes. Une pièce qui met en scène cinq individus qui cherchent, avec humour et intelligence, à se dégager un plus grand territoire de liberté.

Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Cinéma

Tanguy - Le Retour

Photo courtoisie

Réalisé par Étienne Chatiliez, Tanguy – Le Retour revient sur un des plus grands classiques de la comédie. Maintenant âgé de 44 ans et père d’une jeune fille, Tanguy revient habiter dans la maison familiale suite à une rupture amoureuse. C’est alors qu’il recommencera à se sentir à la maison chez ses parents...

Ce soir à 21h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Musique

Mélodînes

Photo courtoisie

Le harpiste Antoine Malette-Chénier interprétera aujourd’hui des œuvres pour harpes anciennes à la salle Claude-Léveillé de la Place des Arts. Pour l’occasion, il ressortira certains ancêtres de l’instrument qu’il pratique aujourd’hui : une harpe gaëlique, une harpe baroque ainsi qu’une harpe provenant directement de chez la reine Marie-Antoinette. Le répertoire s’étendra de la Renaissance à la musique contemporaine

Aujourd’hui à 12h10 à la Place des Arts de Montréal, 175 rue Sainte-Catherine

Cinéma

M

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, le documentaire M dresse le portrait de Menahem, un jeune enfant prodige qui revient dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des juifs ultra-orthodoxes, 15 ans après avoir été abusé par des membres de sa communauté. Réalisé par Yolande Zauberman, M propose de baliser les voies d’un voyage souvent difficile vers l’espoir et la réconciliation.

Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je reste

Album

Tous les chemins mènent à Rod

Photo courtoisie

La rappeur Rod le Stod présente Tous les chemins mènent à Rod, son deuxième album solo en carrière. Une proposition éclatée, à travers laquelle le trap, le pop, l’électro et le rock se rassemblent sur ce projet original de 15 pistes.

Disponible depuis le 19 avril

Balado

Épisode 8 : Peut-on encore débattre dans les médias

Photo courtoisie

Pour ce huitième épisode de la série « Médias dans l’arène », le journaliste et animateur français Frédéric Taddeï discute de l’importance du débat dans les médias. Connu pour ses émissions « Ce soir (ou jamais !) » et « Interdit d’interdire », le journaliste souhaite que les échanges d’idées reprennent une place plus importante dans les médias d’aujourd’hui.

En ligne depuis le 18 avril

Livre

Il ne suffit pas de lire

Photo courtoisie

Célèbre écrivain autrichien, Karl Kraus (1874-1936) est connu pour ses prises de position très critiques vis-à-vis des hommes politiques et des journalistes de son temps. Ce livre rassemble ses aphorismes à travers lesquels sa plume, parfois acerbe parfois pleine d’humour, tente démonter ce que la société a cherché à placer au plus haut.

Disponible depuis le 18 mars