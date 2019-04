La bosseuse Andi Naude annonce sa retraite

Après une pause d’un an, la skieuse acrobatique canadienne Andi Naude a choisi de prendre sa retraite de la compétition.

C’est l’Association canadienne de ski acrobatique qui en a fait l’annonce mercredi après-midi.

Âgée de 23 ans, la spécialiste des bosses a choisi de se consacrer entièrement à ses études en médecine vétérinaire.

«Je savais que je prendrais une année sabbatique après les Jeux olympiques, alors j’ai décidé d’appliquer à plusieurs écoles de médecine vétérinaire au Royaume-Uni, juste pour voir. Finalement, j’ai été acceptée à l’école de mes rêves, soit, le Royal Veterinary College, en Angleterre. Tout est tombé en place par la suite», a expliqué la skieuse originaire de la Colombie-Britannique par voie de communiqué.

«Ça a rendu ma décision de me retirer beaucoup plus facile, puisque je me consacre à quelque chose que j’aime autant que les bosses. Je me sens vraiment chanceuse.»

Naude a fait partie de l’équipe nationale pendant sept ans et a pris part à 62 épreuves de la Coupe du monde. À son dernier départ, en mars 2018, à Megève en France, elle a pris le cinquième rang de l’épreuve de bosses en parallèle.

La jeune Canadienne a gagné 10 médailles en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, elle a obtenu une sixième place.

«Ce qui me manquera le plus ce sont mes coéquipiers, les voyages, me donner à 110% tous les jours à l’entraînement, et les longues journées à la montagne.»