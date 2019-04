Le chanteur français Dick Rivers est mort le jour de ses 74 ans

Paris | Le chanteur de rock français Dick Rivers est décédé mercredi, le jour même de son 74e anniversaire, des suites d’un cancer, a appris l’AFP auprès de son gérant.

Figure du rock and roll français, aux côtés de Johnny Hallyday ou Eddy Mitchell, connu notamment pour sa célèbre coiffure «banane», l’ex-leader du groupe Les Chats sauvages s’est éteint dans un hôpital parisien, a précisé son gérant Denis Sabouret.

Le cheveu à jamais noir de jais, la voix tannée par le tabac, Dick Rivers s’était composé de toutes pièces un personnage de rocker-crooner à la française fort de 35 albums.

Né le 24 avril 1945 à Nice, fils unique d’un boucher, Hervé Forneri fonde Les Chats Sauvages à quinze ans et devient Dick Rivers en s’inspirant de Deke Rivers, personnage joué par Elvis Presley dans le film de Hal Kanter Loving You (1957). Il adopte banane gominée et bottes de cow-boy.

Le rêve américain fait tourner la tête du jeune Hervé, enfant sage au visage pointu. Après avoir découvert Elvis chanter, il dira: «j’ai trouvé Dieu!» et décidera de chanter.

«Cela fait cinquante ans que je chante, que je vis ma vie, la vie que j’invente (...), les années 1960 c’est hier, je respire encore leur poussière», chantera-t-il en 2011.