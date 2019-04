Le poids des autres

Il y a quelques semaines, j’ai écrit une chronique sur le thème de la vaccination. Chronique que j’ai décidé de ne pas publier. Après avoir relu le tout et l’avoir fait lire à ma femme, il ne faisait aucun doute que mon jugement était biaisé, pour ne pas dire complètement fermé.

J’utilisais mes 500 mots pour simplement dire haut et fort que je ne comprends pas, même que je trouve aberrant que des gens décident de ne pas faire vacciner leurs enfants.

Depuis l’écriture de cette chronique, je pense fréquemment à ce sujet. J’essaie de me remettre en question et de me mettre à la place de l’autre. Pourquoi quelqu’un décide t’il de ne pas faire vacciner son enfant? Pourquoi malgré les preuves scientifiques irréfutables, pourquoi malgré le fait que certaines maladies ont été éradiquées depuis l’apparition des vaccins... pourquoi les Anti-Vaccins gagnent-ils en popularité?

La peur. C’est encore et toujours la peur qui gagne le débat. Ce petit bout de ténèbres qui sommeille en chacun de nous et qui ne demande qu’un thème pour faire sa place.

Bien entendu, certaines peurs sont fondées et celles reliées aux vaccins n’en font pas exception. La peur que de grands conglomérats veulent faire vacciner les gens avant tout pour faire le plus de profit possible. Ça, je vous l’accorde, je suis plutôt d’accord. Il est vrai que des gens font beaucoup, beaucoup d’argent sur le dos de notre santé.

Mais la peur, ce n’est pas aussi simple. Quand elle s’empare de notre tête, elle y fait une véritable razzia. Mettant nos valeurs et nos certitudes les plus profondes au défi. C’est pour ça que certaines personnes commencent à douter des vaccins. Au début, juste un petit doute qui effleure leur esprit. Juste assez pour commencer à faire quelques recherches pour se forger une opinion.

Les recherches nous mènent alors sur des sites de conspirations. Comme quoi les vaccins causent l’autisme, par exemple. Et même si ce fut démontré maintes et maintes fois que ce n’est pas le cas, il y a quand même toujours un site pour dire le contraire. Puis un autre, puis un autre puis un autre, jusqu’en en devenir une certitude.

Le problème dans tout ça, ce n’est pas que certaines personnes prennent la décision de ne pas faire vacciner leurs enfants, mais plutôt que ces personnes feront subir le poids de leurs choix sur d’autres qui n’ont rien demandé.

Ne pas faire vacciner son enfant, ce n’est pas se venger contre l’état ou contre les grandes compagnies pharmaceutiques, c’est se venger sur des gens vulnérables. Des jeunes, des vieux, des gens immunosupprimés ou en traitement de chimio. À la fin, ce sont eux qui vont devoir s’acquitter de la facture.

Avant de prendre une décision dans ce genre de dossier, il faut prendre un pas de recul sur son propre nombril. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d’accord avec cette chronique et je ne vous demande pas de l’être. Juste de vous poser la question. Est-ce que je dois faire reposer mes peurs, sur les épaules des autres ou si je dois la mettre sur mon dos et apprendre à la porter?