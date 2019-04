Considérez ces moments au four et au couteau comme un privilège que vous vous offrez à la fin de la journée. Je ne le dirai jamais assez : il faut prendre le temps de cuisiner.

Vous arrivez à la maison, vous avez envie de vous gâter et de préparer une recette un peu longue ? Soyez sans crainte. Vous vous coucherez plus tard, mais heureux. Vous vous lèverez en retard, mais avec le sourire. Vous serez en retard au bureau, à cause de la soupe à l’oignon, de la sauce ou de votre merveilleux pain... C’est aussi cela la vie. Le souvenir de ce bouillon magique ou de ce pain exquis vaut bien un retard de temps en temps. Et puis apportez-en un restant au patron, il comprendra sûrement.

Aujourd’hui, je vous donne donc une recette de pain un peu longue, car la pâte qui devra monter deux fois aiguisera votre patience. Cependant, le résultat sera spectaculaire.

Ma seconde recette est une sauce à spaghetti qui doit cuire lentement pour obtenir ce goût riche très particulier de tomates confites et d’alcool cuit.

N’ayez plus peur de vous amuser dans la cuisine un soir de semaine. Foncez !

Petits pains au grué de cacao

Servis avec du beurre salé et de la confiture, avec du foie gras ou avec une assiette de fromages, ces petits pains sont incroyables.

Portions : 6

: 6 Préparation : 1 h

: 1 h Repos : 3 h 15

: 3 h 15 Cuisson : 25 min

Ingrédients

2 c. à s. de levure de boulanger

250 ml (1 tasse) de lait tiède

500 g (4 tasses) de farine tout usage

100 g (½ tasse) de sucre

1 c. à s. de sel

1 c. à t. de poivre blanc moulu

6 gros œufs, battus

225 g (8 oz) de beurre à température ambiante

120 g (1 tasse) de grué de cacao

1 jaune d’œuf, battu

Méthode

1. Dans un bol, dissoudre la levure dans le lait. Laisser gonfler 5 minutes.

2. Dans le bol d’un mélangeur électrique muni d’un crochet à pâte, mélanger la farine, le sucre, le sel, le poivre, les œufs battus et la levure dissoute. Battre 8 minutes à basse vitesse. Ajouter le beurre en 3 fois et mélanger. Ajouter le grué de cacao. Continuer de battre 8 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit élastique.

3. Transférer la pâte dans un grand bol beurré. Couvrir d’un linge humide. Placer dans un endroit chaud et laisser gonfler 2 heures.

4. Frapper avec le poing au centre de la pâte pour la dégonfler. Recouvrir et laisser gonfler 1 heure.

5. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Beurrer 12 moules à brioche.

6. Diviser la pâte en 12 morceaux égaux. Pétrir légèrement et placer chaque morceau de pâte dans chaque moule. Couvrir et laisser gonfler 15 minutes.

7. Badigeonner d’œuf battu. Placer les moules au four. Baisser la température du four à 180 °C (350 °F). Cuire environ 25 minutes.

8. Retirer les moules du four et laisser reposer 5 minutes avant de démouler.

Pâtes à la sauce tomate confite du Piémont

Cette sauce riche exige qu’on l’étende sur un bol de pâtes fraîches. Les saveurs qui ont mijoté longtemps s’entremêlent pour notre plaisir.

Personnes : 6

: 6 Préparation : 30 min

: 30 min Cuisson : 1 h 20

Ingrédients

4 grosses tomates, en moitiés

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

2 oignons, pelés et coupés en dés

2 carottes, pelées et finement hachées

1 branche de céleri, finement hachée

450 g (1 lb) de bœuf haché

225 g (8 oz) de veau haché

2 gousses d’ail, hachées

375 ml (1½ tasse) de vin rouge corsé

1 L (4 tasses) de pulpe de tomate

1 c. à s. de sauce Worcestershire

2 feuilles de laurier

1 c. à t. de basilic séché

1 c. à t. d’origan

Sel et poivre

450 g (1 lb) de pâtes fraîches

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque à four d’une double épaisseur de papier sulfurisé.

2. Déposer les moitiés de tomates sur la plaque. Arroser de 2 c. à s. d’huile d’olive. Cuire au four 20 minutes.

3. Pendant ce temps, dans une grande casserole, faire chauffer le reste de l’huile d’olive. Ajouter les oignons, les carottes et le céleri. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter les viandes hachées. Saler et poivrer. Faire revenir à feu moyen 10 minutes en remuant souvent. Ajouter l’ail. Verser le vin rouge. Porter à ébullition, en remuant.

4. Retirer les tomates du four. Peler les tomates. Les déposer dans la casserole avec la pulpe de tomate, la sauce Worcestershire, le laurier, le basilic et l’origan. Saler et poivrer. Cuire à feu moyen-doux 1 heure, en remuant de temps en temps.

5. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente.

6. Égoutter les pâtes. Servir la sauce sur les pâtes en portions généreuses.