Les meilleurs autobronzants de pharmacie qui font des bronzages profonds et naturels

On le sait, les rayons du soleil sont extrêmement nocifs pour la peau. Toutefois, quand les premiers rayons du soleil se pointent on a tendance à vouloir s’y exposer, question d’avoir un «petit teint» pour l’été.

C’est quelque chose qu’on ne doit éviter le plus possible, puisque non seulement le soleil entraîne le vieillissement prématuré de la peau, mais il peut aussi entraîner à long terme des maladies beaucoup plus graves.

Comme certains et certaines d’entre nous souhaitent tout de même avoir un teint un peu plus bronzé durant la saison chaude, les autobronzants viennent à notre rescousse!

Sans danger pour notre santé, ces produits se sont sans contredit affinés avec les années et peuvent désormais vraiment bien «faker» un beau bronzage digne d’une semaine passée dans le Sud.

Envie de savoir quelles sont les meilleures options disponibles en pharmacie? On vous en a trouvé quatre!

St. Tropez - Mousse bronzante Self Tan Extra Foncé - 54$

Si vous cherchez LE produit qui va vous donner le teint bronzé légèrement olive le plus naturel, ne cherchez pas plus loin! St. Tropez a récemment sorti une version extra foncée de sa mousse autobronzante et les résultats sont comme son nom l’indique : extra! En appliquant ce produit, vous allez remarquer qu’il strie un peu et ça peut être paniquant. Toutefois, une fois rincé, le bronzage est absolument parfait et il dure facilement une semaine s’il est bien entretenu. Attention : ce produit va tacher vos draps (mais ça se lave facilement) si vous l’appliquez la nuit!

Marc Inbane Vaporisateur autobronzant - 55$

On adore que, contrairement au produit précédent, le vaporisateur Marc Inbane ne tache pas du tout les tissus sur lesquels il est en contact. La couleur de celui-ci tire un peu plus sur le brun rouge que le brun olive, offrant un teint «je viens de passer 2h au soleil», mais sans les effets nocifs. On le vaporise librement sur sa peau dans la douche et on l’étend avec une mitaine conçue à cet effet. Le résultat le lendemain : un beau teint «glowy»!

Bioderma Brume autobronzante hydratante Photoderm - 20$

On adore ce produit pour son prix plus abordable que ceux précédents. Il vous donnera un bronzage qui tire un peu sur le doré, plus subtil que le St. Tropez et le Marc Inbane. Il sèche rapidement et ne laisse pas de film un peu collant et désagréable sur la peau. Son odeur se développe avec le temps, un peu comme n’importe quel autobronzant, mais beaucoup moins intense. Un excellent rapport qualité/prix!

Jergens Mousse autobronzante Instant Sun - 15$

On adore ce dernier puisqu’il est vraiment accessible. Quand on achète un produit autobronzant à bas prix, on a toujours un peu peur qu’il soit orange. Eh bien malgré son prix mini, la mousse Instant Sun offre un bronzage naturel, mais foncé, qui tire un peu sur le rouge. On applique une première couche, on attend 8h et si le bronzage n’est pas assez profond pour nous, on en applique une seconde couche. En plus de vous donner un teint sorti tout droit de la plage, une deuxième application le fera durer plus longtemps!

