Les styles Coachella 2019

Depuis sa création en 1999, le festival Coachella est devenu un incontournable de la scène musicale américaine et mondiale.

Au fil des années, les plus grands chanteurs, dont Beyoncé, Cardi B., Eminem, Kendrick Lamar, Lorde, The Weeknd, Radiohead, se sont produits sur les scènes érigées à Indio, près de Los Angeles. Les foules qu’ils attirent se composent de fans engagés qui transforment le site en une passerelle des nouvelles tendances estivales. L’événement a été baptisé les « Olympiques des influenceurs », du fait de sa popularité gigantesque.

Parmi les festivaliers de cette année, on retient les looks aux couleurs néon, le tie & dye, les bottes de cowboy, le style athlétique et le denim à saveur 80’s.

Photo courtoisie

Photos courtoisie

Photo courtoisie

Kacey Musgraves a puisé dans une ancienne collection Balmain une robe entièrement frangée qui suivait chacun de ses mouvements. Ariana Grande a enchaîné trois tenues roses sous le thème d’une bralette assortie à une mini-jupe et des cuissardes signées Michael Ngo, Versace et Unravel Project. Et Janelle Monae remporte la palme avec cinq costumes, dont cette redingote d’inspiration militaire et un justaucorps­­­ en latex de Dead Lotus Couture.

Photo AFP

Photo courtoisie

Un maillot comme tenue de festival ? Shay Mitchell est l’une des festivalières qui superpose une robe ajourée House of Harlow 1960, accessoirisée d’une ceinture Spell & the Gypsy laissant voir un maillot noir. La bannière Garage, en présentant deux jeunes femmes en bikini dans sa plus récente publicité qui a soulevé un tollé, répondait à une esthétique qui inonde Instagram pour ce type d’événement.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Alors que Nina Dobrev a choisi d’égayer sa salopette­­­-short de BlankNYC d’un t-shirt rouge, Kendall Jenner a joué le look monochrome blanc et des mules Zarqua argentées.

Photos courtoisie

Deux fois plutôt qu’une, Gigi Hadid a opté pour des tenues aux motifs tie & dye : gilet de pêcheur de Ganni, puis une combinaison agencée à un haut de bikini orange Summersalt Voyage.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Dans le lounge Levi’s, Hailey Baldwin, la nouvelle égérie de la marque, portait un agencement qui rappelait étrangement la photo iconique des années 1990 de Guess Jeans, mettant en vedette Claudia Schiffer vêtue d’un bustier noir et d’un jean taille haute. La mannequin Joan Smalls s’est jointe à elle avec un style plus bonbon qui mêlait un soutien-gorge jaune, une chemise rose et des chaussettes d’un vert néon.

Photo AFP

Photo AFP

Madison Reed et Victoria Justice ont composé des looks aux accents westerns, avec entre autres une camisole en maille de Topshop, des cuissardes en jacquard Nine West, modèle Siventa. Willow Smith a opté pour une association plus sportive, coordonnant un soutien-gorge athlétique à des pantalons aux poches appliquées et des baskets Stella McCartney.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les imprimés tropicaux attirent l’attention de Darren Criss et 2Chainz qui choisissent des imprimés palmiers de Topman et de la boutique en ligne Revolve.

Photo courtoisie

Photo AFP

À son arrivée à Coachella, Kylie Jenner arborait un ensemble à rayures tie & dye de Ganni. Cardi B. a préféré une parka Louis Vuitton dans un dégradé de turquoise qui se coordonne à sa chevelure.