L’été sera chaud chez les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto espéraient mieux, beaucoup mieux même, lors des séries 2019, mais ils devront ruminer une autre décevante et douloureuse défaite au premier tour aux mains des Bruins de Boston, de sorte que certains changements sont attendus durant la saison morte.

La troupe de l’entraîneur-chef, Mike Babcock, videra son vestiaire cette semaine après avoir subi l’élimination mardi au TD Garden. L’échec de 5 à 1 des Leafs était le deuxième encaissé en autant d’années dans le cadre de la partie numéro 7 d’une série de première ronde face aux Bruins. Et ça arrivait pour une troisième fois en sept ans!

Comme ce fut le cas l’an dernier, le défenseur Jake Gardiner et le gardien Frederik Andersen, chancelants durant l’affrontement décisif, ont fait l’objet de critiques acerbes sur les réseaux sociaux, où les partisans des Leafs exprimaient leur colère. D’autres ont dit souhaiter la retraite immédiate du vétéran Patrick Marleau, mais Babcock a préféré regarder l’ensemble du portrait de manière positive.

«Comparativement aux séries de 2018, nous formions un bien meilleur club», a-t-il dit au réseau Sportsnet. «Je suis fier des gars, je crois qu’on a travaillé fort. On a réalisé des pas importants et on s’en va dans la bonne direction, mais il faut mettre cela derrière nous et passer à travers ce moment difficile.»

«L’été, il y a toujours des transactions. Des gens s’en vont. Ces cicatrices et cette douleur se manifestent pendant le processus de construction d’une concession. Actuellement, c’est décevant», a-t-il cependant ajouté.

Parmi les athlètes les plus susceptibles d’évoluer sous d’autres cieux l’automne prochain, Marleau a montré son désarroi avec les rares mots qu’il a prononcés.

«Ce n’est jamais facile. La douleur est toujours la même. J’attends encore ma première coupe Stanley [en carrière]», a-t-il affirmé avant de monter dans l’autobus des siens.

Babcock surveillé attentivement

Toutefois, quelques médias de la Ville Reine ont préféré souligner les décisions de l’instructeur, choix qu’ils jugent discutables, tout en rappelant les divergences d’opinions entre lui et le directeur général, Kyle Dubas.

«Par moments, les décisions de Babcock semblaient étranges. [...] Avec trois minutes à écouler et un retard de 3 à 1, il a retiré son gardien. Cela fait du sens. Il a envoyé Marleau sur la glace. Cela ne fait pas de sens. Si quelque chose était évident dans cette longue série disputée à un rythme effréné, c’est que Marleau ne représentait pas la solution», a écrit le journaliste Steve Simmons du quotidien Toronto Sun.

«Il a fait jouer John Tavares 21 min 19 s, même si son équipe a tiré de l’arrière pour la grande partie de la soirée. Il a utilisé Auston Matthews seulement 18 h 48. Il ne les a pas envoyés ensemble du tout. Pourtant, c’était une question de vie ou de mort. Or, il n’y avait aucun signe de désespoir chez l’entraîneur des Maple Leafs», a-t-il poursuivi.