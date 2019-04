Jackson-Hamel inscrit deux buts et l’Impact l’emporte sur le Revolution

En inscrivant deux des trois buts des siens tard en deuxième demie, Antony Jackson-Hamel a aidé l’Impact de Montréal à vaincre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre 3 à 0, mercredi soir, au Gillette Stadium de Foxborough.

C’est toutefois Shamit Shome qui a fait la différence grâce à son premier but en carrière dans la Major League Soccer (MLS). Le milieu de terrain montréalais a secoué les cordages à la 79e minute de jeu en récupérant un retour de coup franc de Daniel Lovitz. Après avoir bloqué le tir, le gardien du Revolution Cody Cropper a jonglé avec le ballon qui a finalement été récupéré par Shome.

Anthony Jackson-Hamel a inscrit le but d’assurance six minutes plus tard, en redirigeant un centre de Lovitz derrière Cropper. L’attaquant québécois a récidivé dans les minutes ajoutées lors d’une belle percée individuelle en territoire du Revolution.

Tous trois blessés, Harry Novillo, Saphir Taïder et Ignacio Piatti n’étaient pas en uniforme pour l’Impact.

Evan Bush n’a fait face à aucun tir cadré devant la cage des visiteurs. Pour sa part, Cropper a cédé trois fois sur neuf tirs cadrés.

La formation montréalaise sera de retour en action dès dimanche, au Stade Saputo, où elle affrontera le Fire de Chicago.