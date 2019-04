L’Océanic n’a pas fait le poids

RIMOUSKI | Deux buts rapides de Joël Teasdale et de Félix Bibeau en début de troisième période ont assommé l’Océanic de Rimouski qui a été incapable d’éviter le balayage en demi-finale aux dépens des Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi soir.

Les équipiers de Serge Beausoleil ont rendu les armes à l’issue d’une quatrième bataille chaudement disputée devant 3298 amateurs au Colisée Financière Sun Life où ils ont été défaits par la marque de 6-3. À l’année prochaine !

Photo Roby St-Gelais

Meilleure équipe au Canada en saison régulière, les Huskies feront donc les frais de la finale de la coupe du Président pour une deuxième fois en quatre printemps, eux qui avaient soulevé le précieux trophée en 2016.

Ils jetteront maintenant un œil à l’autre série du carré d’as, qui est menée 3-1 par les Mooseheads de Halifax sur les Voltigeurs de Drummondville, pour connaître leurs adversaires de la ronde ultime.

Teasdale a marqué le quatrième succès des siens dès la 20e seconde du troisième tiers alors que les deux équipes évoluaient à quatre contre quatre. À peine deux minutes plus tard, Félix Bibeau, avec son deuxième du jour, a scié les jambes des locaux pendant que le capitaine rimouskois, Charle-Edouard D’Astous, réfléchissait au banc des pénalités au coup de bâton qu’il avait asséné à un rival au son de la cloche, en deuxième.

Dans le coup

Si le pilote de l’Océanic avait appelé ses meilleurs soldats à se lever après la sortie difficile de mardi soir, certains ont répondu présents mercredi.

Alexis Lafrenière a notamment permis à la bande vêtue en bleu marine de tenir son bout pendant 40 minutes avec un but et une passe, lui offrant même l’avance 2-1 à un certain moment.

Photo Roby St-Gelais

Déterminés à en finir, les visiteurs ont créé l’égalité chaque fois que l’Océanic a pris les devants. Cette machine bien huilée n’a pas perdu depuis le match quatre contre Shawinigan au premier tour. Depuis, elle a signé huit gains de suite et réussi deux coups de balai !

Venu en relève à Colten Ellis deux fois lors des trois rendez-vous précédents, Tristan Bérubé avait été délégué devant la cage bas-laurentienne, lui qui a repoussé 28 des 34 rondelles auxquelles il a fait face.

En matinée, Beausoleil avait entretenu le mystère avec les membres de la presse sur l’identité de son partant.

En vitesse

Les vétérans de 20 ans D’Astous, Olivier Garneau et Jimmy Huntington ont mis un terme à leur carrière junior à la suite de cette élimination... Limité à une seule présence la veille, le Russe Dmitry Zavgorodniy a été rayé de l’alignement de l’Océanic en raison d’un problème de santé, lui qui a passé des tests médicaux en matinée... Victime d’un placage dangereux de Parker Bowman mardi soir, Tommy Beaudoin a subi une commotion cérébrale chez les Huskies et a raté le rendez-vous de mercredi...