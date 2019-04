Miley Cyrus et Liam Hemsworth volent la vedette sur le tapis rouge d'Avengers: Endgame

Il y a de ces couples que l’on trouve particulièrement attendrissants, et celui de Miley Cyrus et Liam Hemsworth fait sans contredit partie de notre top-3.

Les deux acteurs se sont récemment mariés et semblent plus heureux que jamais. Après avoir passé un peu plus d’une décennie ensemble, ils continuent de démontrer l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Sheri Determan/WENN.com

Miley et Liam étaient particulièrement in love lors de la première d'Avengers: Endgame, où ils ont défilé.

Le couple était particulièrement resplendissant: Miley dans sa longue robe noire ajourée et Liam dans son complet décontracté sans cravate.

Dave Starbuck/Future Image/WENN.com

Miley Cyrus a d'ailleurs eu de la difficulté à cacher les sentiments qu'elle éprouve pour son mari, qu'elle semble trouver «délicieux» dans sa dernière vidéo Instagram.

Ils sont tellement cute!

