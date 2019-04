Peut-on espérer guérir de la schizophrénie?

Notre fils unique a été diagnostiqué schizophrène à l’âge de 18 ans. Le choc fut d’autant plus brutal que c’était un élève brillant, même s’il avait traversé certains passages difficiles au cours des années précédant sa première vraie crise. Mon mari et moi avons pris le taureau par les cornes et tout fait pour l’aider à s’en sortir. Il a aujourd’hui 28 ans et termine enfin sa scolarité en administration des affaires.

Depuis trois ans il gère très bien son hygiène de vie et sa médication n’est plus aussi importante qu’avant, ce qui lui évite beaucoup d’effets secondaires. Il aimerait cesser complètement sa médication car il se sent en pleine forme. Je serais encline à lui donner raison mais mon mari est convaincu que ce genre de maladie ne se guérit pas et qu’il en a pour toute sa vie à prendre une médication. Est-ce vrai ?

Parents soucieux

Le médecin de votre fils serait mieux habilité que moi à vous répondre. Mais sans être une spécialiste, je sais qu’il est impossible d’éradiquer complètement cette maladie. Comme pour la majorité des pathologies mentales, la schizophrénie a besoin d’un étroit suivi médical accompagné d’une hygiène de vie rigoureuse.