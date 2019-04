Planet Zoo sera le jeu le plus cool de l’année, fight me

Frontier, responsable du développement de Planet Coaster, a dévoilé que sont prochain titre sera un jeu de gestion de zoo intitulé Planet Zoo.

Ce n’est pas le premier jeu de zoo pour Frontier qui a également produit Zoo Tycoon, un simulateur qui a plus ou moins impressionné les gamers. Mais, cette fois-ci, on reprend l’ADN de Planet Coaster pour vous offrir une expérience AAA dans la gestion de parc.



Bande-annonce Planet Zoo

Planet Zoo ira chercher une partie des mécaniques de Jurassic World Evolution, un autre jeu développé par Frontier. Les joueurs devront, en plus d’ouvrir et de gérer un parc, s’assurer de la sécurité des animaux et de leur bien-être. Permettez-moi d’être un peu inquiète, car le jeu Jurassic World Evolution a été pour moi vraiment décevant avec ses mécaniques trop sévères. C’est tout le contraire de Planet Coaster cependant qui donne beaucoup de liberté aux créateurs.

Chaque animal dans Planet Zoo aura des besoins environnementaux et sociaux très précis qu’il faudra surveiller, tout en gérant le succès du parc. Les visiteurs ne seront donc pas votre préoccupation principale comme dans Planet Coaster.

Les communautés Planet Coaster demandent des animaux depuis longtemps. Plusieurs DLC on même proposé des animatroniques amusants pour décorer les parcs d’attractions, mais ce n’est que pour le look. Les gamers seront donc pas mal comblés avec Planet Zoo!

L’exclusivité PC sera lancée en 2019, mais la date de lancement n’est pas connue pour le moment. Suivez Pèse sur Start sur Twitch pour ne pas manquer notre première diffusion de Planet Zoo; on va le tester dès sa sortie!