Plus de 150 concerts en salle au 40e Festival international de Jazz de Montréal

Le Festival international de Jazz de Montréal (FIJM), qui célèbre ses 40 ans en 2019, a dévoilé sa programmation en salle complète mercredi. Plus de 150 concerts feront vibrer les différents établissements du Quartier des spectacles, du 27 juin au 6 juillet prochain.

Certaines prestations avaient déjà été annoncées, comme celles de Norah Jones à la Salle Wilfrid-Pelletier le 27 juin, de Bobby Bazini au MTelus le 29 juin et d’Alexandra Stréliski au Théâtre Maisonneuve le 4 juillet.

Le spectacle d’ouverture «Hommage à Michel Legrand», avec Richard Galliano et le Quatuor Molinari, sera présenté au Théâtre Maisonneuve le 26 juin. Se produiront sur cette même scène, notamment, Omara Portuondo, Dianne Reeves et Madeleine Peyroux.

Blue Rodeo, Melody Gardot, George Benson, alt-J, Alan Parsons, Peter Frampton, Buddy Guy et Colin James passeront tous par la Salle Wilfrid-Pelletier. La Maison symphonique accueillera Brad Mehldau Quintet avec Ambrose Akinmusire, Joel Frahm, Joe Sanders et Leon Parker au premier jour du festival, de même que Rodrigo y Gabriela et Pink Martini.

The Strumbellas (avec Elliot Maginot en première partie), Steel Pulse, Lou Doillon et Courtney Barnett offriront quant à eux des tours de chant au MTelus.

Au Club Soda, la musique sera éclectique, avec des présences de Jesse Mac Cormack, Nikki Yanofsky, Voïvod et Alex Henry Foster.

Le Monument-National, le Lion d’Or, la Cinquième Salle, le Gesù, l’Astral et la SAT seront d’autres destinations à fréquenter pour les festivaliers du Jazz, avec leur offre d’une dizaine de spectacles chacun.

Les billets pour les 150 rendez-vous intérieurs du FIJM seront en vente ce vendredi, 26 avril, à 10 h. Plus d’information est disponible en ligne (montrealjazzfest.com). La programmation extérieure sera quant à elle dévoilée le 29 mai.