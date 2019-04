Plusieurs routes fermées à cause des inondations

La crue des eaux a aussi un impact pour les automobilistes, alors que plusieurs routes sont fermées à travers la province.

Voici la liste des tronçons touchés par les inondations selon les données du ministère des Transports du Québec.

Abitibi-Témiscamingue

Fermeture R-397 à la hauteur R-113, direction SUD et NORD, Secteur Lac-Despinassy, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture de 1 voie sur 2 R-109 à la hauteur chemin de la Baie, direction NORD, La Motte, durée indéterminée. Cause : bris de la route.

Chaudière-Appalaches

Circulation en alternance R-165 à la hauteur R-112, direction SUD et NORD, Thetford Mines, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture R-173 entre Avenue du Palais et Route du Golf, direction SUD et NORD, Saint-Joseph-de-Beauce, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture R-276 entre R-112, Saint-Frédéric et Rang des Érables, Saint-Joseph-des-Érables, direction OUEST et EST, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : inondation.

Fermeture R-276 entre rang des Érables, Saint-Joseph-des-Érables et avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture R-276 entre Route des Fermes et Route Lagueux, direction OUEST et EST, Saint-Joseph-des-Érables, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture avenue Lambert entre Rang Sainte-Caroline et Chemin Doyon, direction SUD et NORD, Beauceville, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : inondation.

Fermeture rang des Érables entre R-276 et Avenue Lambert, direction SUD et NORD, Saint-Joseph-des-Érables, durée indéterminée. Cause : inondation.

Laurentides-Lanaudière

Fermeture A-15 entre A-15 et Chemin Saint-Simon, direction OUEST et EST, Mirabel, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture R-117 à la hauteur Rang Ste-Marguerite, direction NORD, Mirabel, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture R-158 entre A-15 et chemin Saint-Simon, direction OUEST et EST, Mirabel, durée indéterminée, détour Circulation locale permise par endroit. Cause : inondation.

Fermeture R-327 à la hauteur chemin White, direction SUD et NORD, Arundel, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : inondation.

Circulation en alternance R-333 à la hauteur rue St-Onge, direction NORD, Saint-Hippolyte, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture, Circulation interdite aux véhicules lourds R-347 intersection chemin des Loisirs, direction SUD et NORD, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : inondation.

Fermeture rang Saint-Rémi entre R-158, Mirabel et chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Colomban, direction OUEST et EST, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture Chemin de Dunany à la hauteur chemin Laurin, direction SUD et NORD, Lachute, durée indéterminée, détour Chemin Braemar. Cause : inondation.

Fermeture Montée de la Baie à la hauteur R-344, direction SUD et NORD, Pointe-Calumet, durée indéterminée. Cause : inondation.

Mauricie-Centre-du-Québec

Circulation en alternance R-349 À la hauteur du 2780, direction SUD et NORD, Saint-Paulin, durée indéterminée. Cause : inondation.

Montérégie

Fermeture Chemin des Outaouais entre montée Inter-Provinciale et R-342, direction OUEST et EST, Pointe-Fortune, durée indéterminée, détour réseau local. Cause : inondation.

Montréal

Consultez la carte interactive de la Ville de Montréal pour connaître les artères municipales touchées.

Outaouais

Circulation au ralenti A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture de 1 voie sur 3 A-50 à la hauteur pont des Draveurs, direction OUEST, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture A-50 à la hauteur rue Saint-Louis, direction EST, Gatineau, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture de 2 voies sur 4, Circulation à contresens R-307 à la hauteur A-50, direction NORD, Gatineau, durée indéterminée. Cause : accumulation d'eau.

Circulation en alternance R-307 entre chemin du Vieux-chemin et chemin du Busard, direction SUD, Val-des-Monts, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture Rue Saint-Louis entre rue Corriveau et pont des Draveurs, direction SUD et NORD, durée indéterminée. Cause : inondation.

Fermeture Chemin d'Eardley entre chemin Sincennes, La Pêche et chemin Bradley, Pontiac, direction SUD et NORD, durée indéterminée. Cause : inondation.