Promu patron par son ami

Capture d’écran, AMF Jean-François Fortin, directeur du contrôle des marchés, a offert une promotion à son ami et ex-collègue Frédéric Pérodeau (photo), qui avait été embauché six mois plus tôt après avoir quitté la firme SNC-Lavalin, qui était alors en pleine tourmente. L’AMF enquêtait également sur SNC-Lavalin au moment de sa promotion.