Réal Béland fêtera sa carrière

Pour célébrer ses 30 ans de carrière, Réal Béland a décidé de faire plaisir à ses fans. L’humoriste mettra un terme à sa tournée du spectacle Faire semblant avec une série de 30 représentations à 30 $, a appris Le Journal.

Réal Béland a le cœur à la fête. À partir de décembre, et pour quelques mois, il présentera une édition de luxe de Faire semblant. En plus de son spectacle habituel qu’il a déjà présenté plus d’une centaine de fois à travers la province, l’humoriste de 48 ans fera un numéro best of de ses 30 ans de carrière.

« Je cherchais une façon de prolonger ma tournée, dit-il. C’est là qu’est venue l’idée de faire 30 dernières villes pour mes 30 ans. En plus, j’adore ce show-là. C’est, selon moi, mon meilleur show, celui qui est le plus personnel. »

Et pour le prix des billets à 30 $, il souhaitait offrir au public « un gars qui a 30 ans de carrière en arrière de la cravate, mais au prix du spectacle d’un jeune qui commence ».

« J’ai toujours apprécié les gens qui achètent des billets et prennent le temps de se déplacer, dit-il. Je vends de la marchandise à mes spectacles et je ne fais pas une “cenne” avec ça. Je le fais juste pour faire plaisir au monde. »

Selon ses propres dires, Réal Béland ne pensait jamais faire une carrière de 30 ans en humour. « Je me souviens que lorsque j’ai fait le St-Denis pour la première fois, j’étais rentré chez moi et je m’étais dit que je pourrais arrêter ma carrière à ce moment-là et je serais satisfait. Après ce soir-là, j’ai refait le St-Denis plus de 100 fois ! »

En rodage

En plus de poursuivre la tournée de Faire semblant, Réal Béland animera la nouvelle émission En rodage, sur les ondes de Z, cet automne.

« Je suivrai 10 humoristes qui sont en période de rodage, dit-il. Il y aura entre autres Martin Petit, Maxim Martin et Simon Gouache. On va aller dans des bars de région avec eux, pour montrer comment ils se débrouillent dans des mauvaises conditions. »