Rougeole: 695 cas enregistrés aux États-Unis, pire épidémie depuis 2000

Les États-Unis avaient enregistré à la date de mercredi 695 cas de rougeole depuis le début de l’année, soit la pire résurgence de la maladie depuis son élimination officielle en 2000, selon les Centres de préventions pour la maladie.

Si 22 États américains sont touchés, les poches les plus importantes sont dans l’État de New York et dans l’Etat de Washington, a indiqué l’organisme officiel de santé américain.

Plus de détails suivront...