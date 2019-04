Sekiro: Shadows Die Twice: il réussit à battre le jeu avec deux paires de DK Bongos!

Si vous avez déjà de la difficulté à passer au travers de Sekiro: Shadows Die Twice avec une manette traditionnelle, imaginez le faire avec deux paires de DK Bongos... C’est pourtant ce qu’a réussi cette semaine un incroyable streamer!

Utilisant les contrôleurs initialement créés pour le jeu Donkey Konga à la GameCube, le courageux personnage a finalement réussi à terminer Sekiro: Shadows Die Twice en 10 heures, s’inclinant notamment 31 fois face au boss final et se ressuscitant 131 fois au total.

Pour réaliser son exploit, le streamer ATwerkinYoshi a utilisé l’une des deux paires de bongos pour diriger son personnage, tandis que l’autre servait principalement à attaquer et parer, indique IGN.

Sa configuration ne lui permettait toutefois pas de contrôler la caméra, histoire de compliquer encore plus les choses...

Cela dit, précisons qu’il ne s’agit pas du premier rodéo d’ATwerkinYoshi avec une manette fantaisiste, le joueur étant bien connu sur Twitch pour ses nombreux playthroughs à l’aide de contrôleurs étranges.

Selon sa page Twitch, il détiendrait par ailleurs le record du monde pour «le plus grand nombre de contrôleurs utilisés pour battre Dark Souls 3», ayant utilisé entre autres un volant de course, des tables tournantes DJ Hero, une canne à pêche, des gants de boxe, un plancher de danse Dance Dance Revolution... et une dizaine de bananes (!!!!).

Un vrai pionnier, rien de moins!