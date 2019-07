Une belle programmation pour le Théâtre du Rideau Vert

Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles au Théâtre du Rideau Vert pour la saison 2019-2020.

Présentée mardi, la programmation de la nouvelle saison du Théâtre du Rideau Vert à Montréal offrira aux spectateurs des pièces aussi diverses et variées telles que «L’homme de la Mancha» avec Sylvain Scott, Éveline Gélinas et le comédien-chanteur Jean Maheux ; «2019 Revue et corrigée» avec Suzanne Champagne, Julie Ringuette, Marc St-Martin, François Parenteau et Martin Vachon ou encore «Mademoiselle Julie» avec Magalie Lépine-Blondeau.