Vanessa Hudgens s’ouvre sur sa relation passée avec Zac Efron à l’époque de High School Musical

Vanessa Hudgens s’est ouverte sur sa relation passée avec Zac Efron, avec qui elle a partagé sa vie comme la vedette de la série de films ultra-populaire High School Musical.

Elle raconte qu'il ne leur a pas toujours été facile de combiner leur relation amoureuse à l’écran avec celle qu’ils entretenaient dans la vraie vie. La comédienne a été invitée au podcast Awards Chatter, où elle a révélé des informations inédites concernant son couple à l’époque.

En règle générale, cette relation a été positive pour la jeune femme qui a atteint le statut de vedette à un très jeune âge.

«C'était un véritable phénomène [High School Musical] et tous les yeux étaient rivés sur moi. C’était quelque chose que je n’avais jamais vécu et qui a été vraiment étrange à vivre, a-t-elle mentionné. Et en étant dans une relation, cela m’a apporté une sorte de stabilité. J’avais quelqu'un sur qui compter.»

Par contre, comme dans n’importe quel couple, des chicanes sont survenues entre Zac et Vanessa, parfois sur les plateaux de tournage.

«Je me souviens d'une fois où nous nous sommes disputés et que nous étions en tournage, et je me souviens de Kenny Ortega [le producteur] qui est venu nous voir avec le regard inquiet, du genre: “Oh non, notre film va-t-il tomber en miettes?”»

Zac Efron et Vanessa Hudgens ont formé un couple pendant quatre ans, de 2006 à 2010.