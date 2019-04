[VIDÉO] Fraîchement sorti d’un mariage de 4 jours, Nicolas Cage chante Purple Rain comme un déchaîné dans un karaoké

Un des dangers de la consommation d’alcool est de se retrouver dans un karaoké louche, tard le soir (ou tôt le matin), en train de gâcher un classique devant une foule plus ou moins enthousiaste.

L’expérience de monter sur scène et de chanter pour un public devrait être valorisante, mais, la plupart du temps, dans ces circonstances, elle vous laisse un vide incroyable.

Se vider de ses émotions devant une horde d’habitués qui jouent aux machines à sous, quelques amoureux d’une soirée qui se cajolent devant un pichet de 50 tiède et des groupes d’étudiants en communication qui ne t’écoutent pas parce qu’ils attendent trop impatiemment leur propre tour pour monter à six sur scène et entonner ironiquement un succès pop de la deuxième moitié des années 90 n’a rien pour te faire sentir comme une star.

La fin de ta performance est généralement accueillie par quelques applaudissements dispersés, puis tu marches maladroitement jusqu'à ta table, où tes amis et un gros cartable avec les chansons disponibles t’attendent, dans une indifférence plus ou moins généralisée.

Tu passes le reste de la soirée à te demander si tu retourneras chanter ou s'il est préférable que tu restes à ta place en attendant que le bar ferme.

C’est dans cet état d’âme que nous vous invitons à regarder une courte vidéo de Nicolas Cage qui crie par-dessus Purple Rain dans un bar de karaoké de Los Angeles.