Voici la limousine la plus américaine qui soit

Sur le site d’enchères eBay a été mise en vente la limousine la plus américaine qui soit.

En effet, cette Cadillac Brougham limousine a été convertie en voiture décapotable. On l’a également repeinte dans le but d’adapter le drapeau américain sa carrosserie. Considérant son très grand empattement et sa peinture bleue, rouge et blanche, elle pourrait difficilement être plus visible.

Dans l’annonce, on y apprend qu’elle a été ainsi transformée afin d’être l’une des vedettes d’un défilé américain.

Les piliers sont recouverts de vinyle blanc alors que les autres piliers ont carrément été découpés en même temps que le toit. D’ailleurs, aucun toit n’est livré avec la voiture.

Le vendeur ne précise pas les spécifications exactes du moteur qui la propulse. En revanche, on sait que sous le capot de ce modèle se trouvait, en 1987, un V8 de 5,0 L.

Les sièges avant sont recouverts de velours bleu alors que ceux à l’arrière sont faits de vinyle de la même teinte.

La fiche indique que la voiture a parcouru 81 911 milles, ce qui représente environ 131 800 kilomètres.

Après avoir récolté 112 mises, elle s’est finalement vendue pour la somme de 10 100 $ US, soit environ 13 555 $ CAN.

En voyant cette voiture, il est difficile d’avoir une autre chanson en tête que celle de Bruce Springsteen qui s’intitule «Born in the U.S.A.»