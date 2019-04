Voici toutes les nouveautés Netflix du mois de mai, et 5 au cinéma

C’est enfin ce moment où Netflix dévoile les meilleurs titres qui seront disponibles le mois prochain et où les cinémas sortent les futurs grands succès du printemps.

Sur Netflix, la sélection s’annonce variée, et comprend certains films qu’on attendait depuis TRÈS longtemps. Oui, on parle à toi, Zac Efron, qui joue le tueur en série Ted Bundy!

Au cinéma, plusieurs titres ont retenu notre attention, dont quelques comédies romantiques qui vont nous faire rire et dire «aww», c’est garanti!

Sans plus tarder, voici donc les 10 nouveautés à ne pas manquer sur Netflix en mai

Get Out, 1er mai

Le film d’horreur à succès de Jordan Peele est enfin sur Netflix! Le film ne fait pas trop peur. Si vous êtes courageuses, vous n’allez pas regretter d’avoir écouté cet excellent thriller psychologique.

Saison 6 de The 100, 1er mai

Un peu comme Riverdale, les épisodes de la nouvelle saison de The 100 seront disponible semaine par semaine sur Netflix. Les aventures de Clarke et sa bande continuent!

Saison 5 de Jane the Virgin, 1er mai

La dernière saison de cette émission tant aimée s’annonce dramatique à souhait. Les épisodes sortiront eux aussi de semaine en semaine.

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, 3 mai

Le film dont on a tant parlé mettant en vedette Zac Efron dans le rôle du tueur en série Ted Bundy arrivera sur Netflix le 3 mai. On a trop hâte de voir sa performance dans ce rôle troublant!

Saison 1 de Dead to Me, 3 mai

Cette nouvelle série est la définition même d’humour noir. Une femme qui vient de perdre son mari se lie d’amitié avec une voisine qui cache un terrible secret. Prometteur!

The Last Summer, 3 mai

Cette comédie romantique avec KJ Apa, Maia Mitchell et Tyler Posey va clairement être notre film préféré de l’été!

Saison 1 de The Society, 10 mai

Cette série suit un groupe d’adolescents qui se retrouvent tout à coup sans leurs parents. Ils apprécient d’abord leur liberté, mais ils réalisent bien vite qu’elle peut-être dangereuse...

Wine Country, 10 mai

Ce film va être le prochain Bridesmaids! Un groupe d’amies (dont Amy Poehler et Maya Rudolph) vont boire du vin à Napa Valley et elles avouent ce qu’elles pensent vraiment des autres. Ça risque d’être hilarant!

The Perfection, 24 mai

Ce film semble terrifiant! Allison Williams (de Get Out) interprète une jeune musicienne qui devient obsédée par sa nouvelle élève. Frissons garantis!

Always Be My Maybe, 31 mai

Sasha et Marcus sont amis depuis toujours. Ce dernier est amoureux de sa meilleure amie, mais alors qu’il s'apprête à lui avouer, elle lui dit qu’elle a rencontré quelqu’un. Oups!

Voici les 5 nouveautés à ne pas manquer au cinéma en mai:

Un bon coup (Long Shot), 3 mai

Cette comédie romantique mettant en vedette le couple improbable de Charlize Theron et Seth Rogen a reçu d’excellentes critiques après avoir été présentée dans un festival. On a trop hâte de les voir à l’écran! En plus, le film a été tourné à Montréal!

UglyDolls, 3 mai

Avec les voix en français de Marie-Mai et Ludivine Reding, on a envie de donner une chance à ce film pour enfants!

Le soleil est aussi une étoile (The Sun is Also a Star), 17 mai

Mettant en vedette Charles Melton (Reggie dans Riverdale) et Yara Shahidi, ce film d’amour va nous faire rire et pleurer.

Aladdin, 24 mai

Ce classique de Disney est le prochain à recevoir le même traitement que Cendrillon et La Belle et la Bête. On avoue être pas mal excités de voir Will Smith dans le rôle du génie!

Premières de classe (Booksmart), 24 mai

Réalisée par Olivia Wilde, cette comédie sera le Superbad de notre génération. Deux jeunes femmes premières de classe décident qu’elles veulent faire la fête avant de quitter pour l’université.

