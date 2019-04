Vous pouvez ENFIN vous faire livrer un sandwich au smoked meat de chez Schwartz’s avec un Cotts

Bonne nouvelle pour les grands amateurs de Schwartz’s! Le célèbre restaurant du boulevard Saint-Laurent propose maintenant la livraison à domicile en collaboration avec Foodora.

Depuis peu, les Montréalais et Montréalaises peuvent se faire livrer le célèbre sandwich à la viande fumée qui fait la réputation de l’endroit depuis maintenant plus de 90 ans.

En plus du simple sandwich avec un «side» de frites, il est possible de commander un combo pour 2 ou 5 personnes qui comprend la viande fumée, la miche de pain, les cornichons et la salade de chou. Les amateurs de sauce brune pourront aussi accompagner leur sandwich de la poutine de l’endroit s’il le désire.

Il est également possible de compléter votre commande avec un bon vieux Cotts à la cerise noire. On s’entend qu’un sandwich de chez Schwartz’s n’est jamais complet sans un Cotts à la cerise noire!

Alors, qui commande du Schwartz’s pour le lunch?

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 28 Mai 2018 à 12 :29 PDT

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 24 Févr. 2018 à 12 :53 PST