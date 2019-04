LEFEBVRE, Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Louis Lefebvre le 20 avril dernier.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Pauzé, ses enfants Christian (Marie-Noëlle Paquin) et Annie (Michael Mustillo), ses petits-enfants Élianne, Cédric, Mathilde, Eva et Dax; son père Gérard Lefebvre, ses frères Pierre (Lynne Hurley), Guy (Francine Barbeau), Luc (Nicole Émond), sa soeur Marie (Pierre Lemieux), neveux et nièces. Il fut précédé de sa mère (feu Georgette Tessier).La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 27 avril 2019 de 14h à 17h30. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 17h30.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre McGill d'études sur le vieillissement.