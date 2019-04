FORTIN, Roland



Subitement, le 21 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Roland Fortin, époux bien-aimé de Barbara Guilboard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Kevin (Erika Weihmayer), Katie, Pam et Emily; sa petite-fille Isabella. Il était le frère de Francine (Raymond Dupuis), feu Robert (feu Lisette Joseph).La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, Saint-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)La liturgie aura lieu le samedi 27 avril 2019, à 14h, en la chapelle du complexe.Heures de visites: le jeudi 25 avril 2019 de 19h à 21h, le vendredi 26 avril 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 27 avril 2019 de 11h à 14h.Des dons à Kurling for Kids au nom d'Isabella Fortin seraient appréciés.//k4k.akaraisin.com/k4k2019/bella