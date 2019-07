L’automne dernier, la maison italienne Valentino et Dior ont présenté des défilés au Japon. C’est plutôt rare que les designers se plient à cet exercice. C’est une opération qui coûte cher, mais qui peut rapporter gros. Non seulement l’Asie est un grand marché pour les designers, mais on risque également de tous bénéficier de ces tendances asiatiques cette année.

Ces dernières ont des structures toujours plus déconstruites et asymétriques. Elles sont ainsi plus faciles à intégrer dans nos styles de tous les jours. Voici 4 choses à savoir sur les tendances asiatiques.

À voir aussi: 8 associations gagnantes entre mode et célébrités

1. Le kimono

Commençons avec le vêtement emblématique du Japon : le kimono. Il signifie: « Ce que l’on porte sur soi ». Le kimono est en forme de T et se compose de deux pans de vêtements retenus par une large ceinture que l’on appelle le obi.

Il en existe une panoplie: le haori, qui est une veste non croisée et le yukata, qui est exclusivement porté l’été. Celui-ci par exemple est encore aussi actuel en 2019 et plusieurs designers en ont fait une version qui a été portée les Jenner, Hadid et Kardashian. On peut même porter le kimono avec des jeans et un t-shirt.

2. Les robes portefeuilles

Les designers s’inspirent du kimono depuis toujours. La robe portefeuille en est la preuve ! Avec ou sans manches, courte ou longue, elle est très pratique et confortable l’été. C’est sûrement ce qui explique pourquoi elle revient saison après saison. Diane Von Furstenberg en a d’ailleurs fait sa marque de commerce.

3. Le Quipao

Du côté de la Chine, c’est la robe de style Quipao qui se démarque. C’est une robe en soie, avec un col Mao et une fente le long de la cuisse. C’est le cinéma de Shanghai qui a fait de cette robe une arme de séduction massive.

4. Les accessoires

Les populaires souliers chinois, qui ont marqué les années 80 et 90 sont de retour dans plusieurs magasins... Appelés des Mary Jane, ces souliers plats, fermés et dotés d’une ganse se retrouvent même dans les boutiques pour ados les plus tendance.

Il y a aussi les geta, des sandales de types « tongs » qui sont directement inspirés des traditionnelles sandales traditionnelles en bois, portées par les Japonaises. On propose aussi des modèles beaucoup plus confortables!