LEMIRE, Yolande



Le 19 avril 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Yolande Lemire, épouse de monsieur Gilles Desroches.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Josée), Yves (Josée), Jocelyne (Pierre), Louise (Daniel) et Sylvie (Gina), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine (feu Gérard), ses beaux-frères et belles-soeurs Réjean (feu Marie-Paule), Violette (Marcel), Renaud (feu Raymonde) et Denis ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 avril 2019, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 27 avril 2019 de 9h à 10h à la :Une cérémonie suivra à 10h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de recherche sur le cancer.