5 applications pour être plus productif

Rose Carine Henriquez - 37e AVENUE

S’il est souvent source de distraction, notre téléphone intelligent peut aussi contribuer à notre efficacité au travail. Voici cinq applications qui favorisent la productivité.

One Big Thing

Photo courtoisie

Quand il s’agit de se retrouver parmi les innombrables projets qu’on mène de front, One Big Thing devient extrêmement utile. L’application vous aide à rester concentré sur les tâches prioritaires et essentielles dans un ordre précis et sans s’éparpiller, augmentant ainsi votre efficacité et votre rendement. Une bouée de sauvetage pour les personnes désorganisées ! [onebigthing.co]

Trello

Photo courtoisie

Depuis sa création, Trello est devenu une référence en matière de gestion de projet. L’outil permet d’avoir une vision plus claire de nos besoins et de nos tâches à accomplir, tout en gérant l’avancement des projets à chaque étape. Visuellement épuré, Trello fait partie de la famille des outils collaboratifs comme Asana ou Slack, qui fonctionnent sous la forme d’un tableau de bord ergonomique. [trello.com]

Toggl

Photo courtoisie

Grâce à Toggl, vous êtes en mesure de prendre le pouls de votre productivité en temps réel. Ce minuteur vous permet ainsi de savoir combien de temps vous passez sur une tâche et d’analyser la façon dont vous gérez votre temps de travail grâce aux rapports que fournit l’application. [toggl.com]

Forest

Photo courtoisie

Forest allie ludisme, conscience environnementale et productivité. Lorsqu’on ouvre l’application, on plante une graine dans un pot de fleurs. Une fois la graine plantée, il ne faut plus toucher votre téléphone intelligent durant le temps imparti... ou l’arbre ne poussera plus ! Une belle façon de lâcher prise. [forestapp.cc]

Evernote

Photo courtoisie

Il s’agit de l’un des premiers services de prise de notes en ligne. Selon les experts, s’il n’y avait qu’une application d’organisation et de productivité à conseiller, ce serait celle-là. Evernote collecte et organise l’information sous la forme de notes, d’images, de document vidéo ou audio. L’information est centralisée et peut être synchronisée sur toutes vos plateformes numériques afin de pouvoir y accéder de partout ! [evernote.com]