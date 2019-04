Biron, Denis



À l'Île-des-Sœurs, le 19 avril 2019, monsieur Denis Biron est décédé à l'âge de 89 ans à la suite d'un courageux combat contre le cancer. Sa famille était à son chevet pour l'accompagner dans les derniers moments d'une vie remplie de bonheur.Monsieur Biron a fondé Biron Groupe Santé en 1952. Entrepreneur chevronné, visionnaire et grand passionné de golf, il se démarquait par son leadership mobilisateur et ses valeurs de respect, de rigueur et d'excellence. Monsieur Biron a bâti et fait croître une entreprise devenue aujourd'hui un véritable chef de file de l'industrie de la santé. Son parcours remarquable continuera de nous inspirer au quotidien.Il laisse dans le deuil son épouse Ève et ses trois filles : Eve-Lyne (Frédéric), Caroline (Robin) et Geneviève (Sylvain), ses sept petits-enfants : Ève, Stéphanie, Charles, Sarah, Frédéric, Ella et Kate. Prédécédé de ses frères et sœurs Louis-Jacques, Gilles, Ursule, Thérèse, Raymond et Jean-Claude, il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Yolande, Jeannine et Madeleine, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la307 PROMENADE RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTle vendredi 3 mai 2019 de 14 h à 16 h ainsi que de 18 h à 20 h 30.Les funérailles auront lieu le samedi 4 mai 2019 à 11 hà l'Église Catholique de Saint-Lambert, 41 rue Lorne, Saint-Lambert.La famille tient à remercier tous les membres de l'équipe du CHUMainsi que du CLSC de Verdun pour leurs soins attentionnés et leur dévouement.Un don à la Chaire de Recherche en oncologie ORL Dr Azar- Angelil serait apprécié.www.lavoixdelaguerison.com/comment-contribuer.html