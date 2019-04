WHITE (DESPUTEAU)



Jacqueline10 février 1928 - 21 avril 2019À Montréal, le dimanche de Pâques du 21 avril 2019, à 91 ans, est décédée tout en douceur madame Jacqueline White (épouse de feu Paul-Émile Desputeau). Attristés par son décès, ses enfants Claudette et Daniel, ainsi que ses petits-enfants Lucie, Nancy (Redouane), Christine (Francis), Flavie, Charlélie et Mathis, ses arrière-petits-enfants Samuel, Adam, Antoni, Thomas, Nicolas et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera ce samedi 27 avril, de 13 heures à 16h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées à 16h30, sur place.Nous tenons à remercier Gertrude et Adeline pour leurs bons soins durant sa longue maladie ainsi que Marie-Luce et Christine pour leur soutien pendant les derniers jours aux soins palliatifs.