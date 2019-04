BRAZEAU, Yvon



À Verdun, le 23 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé entouré de sa famille, M. Yvon Brazeau.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Huguette, ses filles Louise (Alain) et Lucie (Michel); ses petits-enfants Stéphanie (Jean-Pierre), Catherine (Yanick), Yannick (Audray) et Marc-André; ses trois arrière-petits-enfants qui garderont toujours un tendre souvenir de lui.Il laisse également dans le deuil son frère Robert (Ginette), sa soeur Thérèse; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie /Feron, 1275 Dollard, LaSalle, QC H8N 2J1le vendredi 26 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 27 avril 2019 de 12h à 13h30. Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h, à l'église St-Jean-de-Matha, 2700, rue Allard, Montréal H4E 2L8.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer de la prostate.