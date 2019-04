Accusés d’avoir agressé sexuellement des juments, des chiens, une vache et une chèvre, ils reçoivent leur sentence

Trois hommes de Pennsylvanie ont été condamnés lundi à purger une peine de 20 à 41 ans de prison après avoir notamment plaidé coupable à des accusations de bestialité impliquant 12 animaux sur une période de quatre à cinq ans.

Selon la station WTAJ, les trois individus, Matthew Brubaker, 31 ans, Terry Wallace, 41 ans, et Marc Measnikoff, 34 ans, auraient commis pendant cette période plusieurs gestes à caractère sexuel envers des juments, des chiens, une vache et une chèvre.

Les Pennsylvaniens ont plaidé coupable en janvier dernier à plus de 1400 chefs d’accusation, et notamment à des accusations de cruauté envers les animaux et de corruption de mineurs.

Un adolescent, qui vivait avec les trois hommes, aurait été forcé de retenir les animaux pendant que les accusés commettaient leurs actes sexuels.

Sur le lieu des crimes, les enquêteurs auraient également découvert plusieurs vidéos tournées par les individus, de même que de l’équipement de tournage et des caméras, rapporte la station KDKA.

Quant aux animaux, ils ont été pris en charge par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) du comté de Clearfield, en Pennsylvanie.