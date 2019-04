Agenda du week-end

Festival Gueule d’érable

Jusqu’à dimanche, le Festival Gueule d’érable s’installe au Hangar 16 dans le Vieux-Port. On nous propose de la tire d’érable, des menus spéciaux (de camions de rue), des bières de ­microbrasseries et des cocktails à l’érable. Le tout en musique électro, hip-hop, rap et pop. Tarif : 25 $ pour l’entrée, deux bières et un bâton de tire.

■ Accès au site : 11,50 $.

New York 1920

Dimanche, 15 h, à l’église Saint-Édouard (coin Beaubien et Saint-Denis), on pourra plonger dans l’atmosphère d’un concert classique du New York des années folles. Les musiciens Antoine Malette-Chénier, Pemi Paull et Aleks Schürmer à la harpe, à l’alto et à la flûte joueront des œuvres de Rachmaninoff, Debussy, Elgar, De Falla, Mozart et Rameau. Couleurs printanières et plaisir seront au rendez-vous !

■ L’entrée est libre.

Des animaux et des insectes

Samedi, 14 h, à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, les jeunes pourront voir dix courts métrages pendant 70 minutes sous le thème Des animaux et des insectes qui ont presque toujours le dernier mot : les palpitantes péripéties de chats, de vaches, de poules, de cafards, de chiens, de chevaux et d’un ours polaire.

■ L’entrée est libre.

Foire papier

Jusqu’à dimanche, au grand quai du Port de Montréal (200, rue de la Commune Ouest), les amateurs d’art contemporain pourront admirer les œuvres (principalement sur papier) de plus de 300 artistes.

■ Tarifs : 10 $, 8 $ pour les étudiants et les aînés, 15 $ pour les trois jours.

Variation sur l’art d’ici

Jusqu’au 5 mai, plus de 60 artistes d’ici exposent leurs encres, leurs peintures et leurs gravures à l’Écomusée du fier monde (2050, rue Amherst). Parmi eux : Kittie Bruneau, Michel Campeau, Betty Goodwin, Marcelle Ferron, Carole Morin, Jean-Paul Riopelle, Marc Séguin, etc. L’entrée à l’exposition est libre. Un encan qui permet de financer l’Écomusée du fier monde aura lieu le 7 mai.

