MORIN, Jean-Marc



À St-Jérôme, le 14 avril 2019, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Jean-Marc Morin, époux de Mme Élise Bédard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Mylène (Bertrand Desrochers), Sonya (Eric Huberdeau) et Mélissa, ses petits-enfants Yannick, Valéry, Dany et Kelly Ann, ses arrière-petits-enfants Elyssia, William, Lyam et Charlie, son frère Rémi, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 10h à 15h à la résidence funéraire10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne prière aura lieu au salon à 14h.