Ancien joueur et passionné de hockey, Bob Bissonnette fait partie de ceux qui nous ont quittés très tôt. Un documentaire sortira cet automne pour lui rendre hommage.

À voir aussi: Drones et inondations au Québec

Cet homme généreux s’amusait à enchaîner les chansons sportives et amusantes accompagnées de sa guitare et touchait les foules au plus profond de leur cœur à travers ses spectacles dans tout le Québec. Le documentaire Bob Bissonnette: ROCKSTAR. Pis pas à peu près. raconté par ses proches et des vidéos d’archive témoigne de ce fabuleux engouement.

Dans un tout autre registre, les comédiens du dernier film de Marvel, Avengers: Endgame se sont prêtés au jeu de tenter de classer tous les films de la série selon leur date de sortie au cinéma, casse-tête garanti!