Comment un introverti devrait-il se préparer à une entrevue d’embauche ?

Rose Carine Henriquez - 37e AVENUE

Le processus d’une entrevue d’embauche est particulièrement stressant. Si vous êtes une personne introvertie, l’expérience peut s’avérer encore plus difficile. Mais rien n’est impossible à qui s’est bien préparé !

L’entrevue étant une interaction, les introvertis peuvent parfois se sentir dépassés. Une difficulté qui doit être surmontée selon Ève Brunet, CRHA, consultante en ressources humaines. « C’est difficile parce que, dans une entrevue, il s’agit de se vendre soi-même, déclare-t-elle. C’est le défi et même si on est introverti, on n’a pas le choix de passer par cette étape, car elle est inévitable. »

D’après la consultante, l’introverti doit passer plus de temps dans la préparation que quiconque. Il s’agit aussi de savoir anticiper le déroulement de l’entrevue. « Pour l’introverti, c’est de se préparer, de se pratiquer, de prévoir les questions, d’être capable de travailler ce côté qui est à contre-courant de leur personnalité », précise Ève Brunet. Cela passe par les recherches sur l’entreprise, sur le poste, et même sur la personne qui mène l’entrevue.

Même si c’est difficile, il faut faire preuve de confiance sans perdre de vue qu’il y a une sorte de séduction entre recruteurs et candidats. « Je compare beaucoup le recrutement au fait de tomber amoureux : ça fonctionne de part et d’autre, dit Ève Brunet. Quand on tombe amoureux, on montre ses plus beaux atouts et on fait ressortir nos qualités. C’est la même chose en entrevue. »

L’entretien sert avant tout à confirmer les expériences de la personne, donc on doit être en mesure de parler de ses propres réalisations. « Il faut être prêt à répondre à des questions ouvertes, précise Ève Brunet. On s’attend à ce que la personne soit capable de nous expliquer son expérience de travail. Il faut convaincre le recruteur qu’on est la meilleure personne pour occuper le poste. »

La consultante soulève une réalité du marché de l’emploi qui peut être un avantage pour les personnes introverties. « Comme on est dans un marché de pénurie de main-d’œuvre, c’est quand même un peu différent, avance-t-elle. Les candidats ont une longueur d’avance par rapport aux employeurs, on est en manque de ressources. On va engager des gens qui sont introvertis et qui n’ont peut-être pas parlé beaucoup pendant l’entrevue. On va plutôt se fier aux compétences sur papier et voir en cours de route si c’est la bonne personne... »