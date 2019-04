GRAVEL, Marcel



De Sainte-Thérèse, le 22 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcel Gravel, époux de Mme Marguerite Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Richard), Johanne, Danielle, Manon (Jacques) et Josée, ses petits-enfants Jean-François, Véronique, Zachary, Gabriel, Cassandra, Sabrina et Charis, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 28 avril de 10h à 11h30 auSAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.