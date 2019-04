De la valeur de l’écriture pour atteindre la paix du cœur

J’ai apprécié le commentaire de l’homme qui s’est permis d’écrire une longue lettre de bêtises à son père décédé pour se vider le cœur du fait qu’il l’ait exclu de son testament. Dans mon livre à moi, l’écriture est la meilleure arme pour se faire du bien à soi. Ça permet de ne pas banaliser ce que les autres nous ont fait subir. De plus, quand la fatigue nous assaille et que l’envie de fléchir nous prend, on n’a qu’à relire nos écrits pour se remettre en tête ce pourquoi on se bat.

J’ai appliqué ça dans ma vie et ça marche. En me relisant, je sais pourquoi je le fais et ça me donne l’énergie de continuer. Quant à ce garçon dont le père est décédé, il peut déchirer ses écrits pour vider son cœur à jamais de la peine que son père lui a infligée. Et si son frère et sa sœur qui ont tout empoché ne lui remettent jamais sa part, il ne lui restera plus qu’à leur écrire à eux aussi ensuite.

Anonyme

En répondant à ce monsieur, j’avais omis de lui souligner ce que vous faites de façon pertinente, qu’une fois la bile crachée, il est recommandé d’en détruire l’écrit pour en évacuer complètement les relents fétides.