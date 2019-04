Facebook vivement critiqué par le commissaire fédéral à la vie privée

OTTAWA | Facebook a contrevenu aux lois canadiennes dans la foulée du scandale Cambridge Analytica, tranche le commissaire fédéral à la protection de la vie privée, condamnant du même souffle le refus du réseau social d’assumer ses responsabilités dans cette affaire.

«La contradiction frappante entre les promesses publiques faites par Facebook de mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs et son refus de régler les problèmes graves que nous avons relevés ‒ ou même de reconnaître qu’elle a contrevenu à la loi ‒ est tout aussi troublante», a déclaré le commissaire Daniel Therrien, jeudi.

Dans un rapport conjoint avec son homologue de la Colombie-Britannique, M. Therrien conclut que Facebook a échoué à mettre en place des mesures adéquates pour protéger les renseignements personnels de ses utilisateurs.

La firme britannique, Cambridge Analytica, a eu accès aux renseignements personnels de centaines de milliers de Canadiens par l’entremise d’une application qui avait accès aux données d’utilisateurs de Facebook.

Cambridge Analytica, qui a depuis fermé ses portes, est surtout connue pour avoir favorisé du ciblage politique dans le cadre de la campagne électorale de 2016 aux États-Unis ainsi que du référendum sur le Brexit.

«Le cadre de protection de la vie privée de [Facebook] était une coquille vide et ses politiques de confidentialité étaient vagues», a affirmé M. Therrien. «Par conséquent, les usagers ne bénéficiaient pas d’une protection réelle de leur vie privée.»

Le commissaire à la protection de la vie privée réclame un renforcement de ses pouvoirs afin qu’il puisse, notamment, ordonner aux entreprises comme Facebook de changer leurs façons de faire.

Face au refus de Facebook de suivre ses recommandations, M. Therrien se tournera vers la Cour fédérale pour obliger le réseau social à corriger le tir.

«On a fait une enquête durant un an [...] Ça va en prendre encore au moins un avant que la Cour fédérale puisse émettre une ordonnance», a-t-il relevé en notant que les mécanismes d’autres pays sont plus efficaces et contraignants.