Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : La mort n’est pas la fin – C’est une étape de vie

Photo courtoisie

Dans cet essai qui n’est pas ésotérique, la coach et spécialiste de transformation individuelle et collective Laurence Baranski tente une nouvelle approche sur la définition de la mort. En s’appuyant sur des théories scientifiques et psychologiques, la médiumnité, les traditions de sagesse et sur sa propre expérience de sortie du corps, l’auteure démystifie la mort. Elle croit simplement en un passage et à une renaissance à une autre étape de la vie. *Sortie le 17 avril

Je sors

VARIÉTÉ

The Empire Strips Back

Photo courtoisie

La troupe australienne The Empire Strips Back, qui fait sensation partout dans le monde, s’arrête à Montréal dans le cadre de sa tournée nord-américaine. Acclamé par la critique pour leur parodie de Star Wars en version burlesque, le groupe offre un spectacle de variété qui ose : danse, chanson, théâtre, striptease et beaucoup d’humour. C’est donc dans une galaxie très lointaine que l’on retrouve tous les personnages principaux de la saga, dont un Stormtrooper qui dévoile son côté sexy ou encore Boba Fett, capable des plus grands tours de séduction. *Ce soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

ARTS VISUELS

Soirées Clairs-obscurs

Photo courtoisie

Les soirées Clairs-obscurs du Musée des beaux-arts de Montréal sont de retour et les visiteurs pourront expérimenter le Musée autrement, à la nuit tombée. Dès 18h, ce sera l’occasion de redécouvrir le pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, de visiter quatre étages de chefs-d’œuvre, de participer à un atelier de fresque collaboratives, de goûter à des bouchées et même de prendre un verre dans une ambiance signée par Music is my sanctuary. *Ce soir à 18h au Musée des beaux-arts, 1380 Rue Sherbrooke Ouest

DOCUMENTAIRE

Lepage au Soleil : à l’origine de Kanata

Photo courtoisie

Le metteur en scène Robert Lepage présente la création de Kanata, une œuvre qui imagine la rencontre d'Européens avec des gens des Premières Nations du Canada sur deux siècles. Le documentaire Lepage au Soleil : à l’origine de Kanata montre comment, les 36 comédiens issus de 11 pays différents, découvrent dans leurs propres histoires d'étonnantes similitudes avec celles des autochtones. Dans ce film, le théâtre s’entremêle avec la culture, les questionnements sociétales et le cosmopolitisme. *En salle le 26 avril

CONCERT

Gino Vannelli

Photo courtoisie

Le chanteur d’origine montréalaise Gino Vannelli est de retour dans la métropole pour un concert intime et mémorable. Accompagné de six musiciens, l’interprète-compositeur à la crinière de lion, présentera les 13 nouveaux titres de son vingtième album en carrière, intitulé Wilderness Road. On retrouvera sa voix singulière et bien sûr plusieurs univers musicaux passant du rock au jazz. Pour lui, ce nouvel opus est une collection d’histoires qui racontent ses doux souvenirs de son enfance, comme aussi des événements récents. *Ce soir et demain à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

Everything Outside

Photo courtoisie

Il vous sera possible de visionner finalement le long métrage canadien Everything Outside, mettant en vedette la comédienne Louise Portal. Le réalisateur David Findlay présente son premier film en anglais qui raconte l’histoire d’amitié improbable entre une artiste québécoise dans la soixantaine et un jeune acteur libanais de Toronto. Les deux amis sont confinés dans une maison au bord d’un lac et leur relation évolue. * Sortie en salle le 26 avril

Je reste

TÉLÉ

L’étonnant pouvoir du caca

Photo courtoisie

Le documentaire surprenant L’étonnant pouvoir du caca, suit les recherches de la scientifique Jennifer Gardy qui tente de savoir si les excréments possèdent des vertus inestimées et cachées pour la santé. Avec d’autres chercheurs, elle tentera de défaire les mythes entourant la matière fécale, mais aussi de répondre aux diverses questions entourant le sujet. L’irrigation du côlon est-elle bonne pour la santé? Les toilettes sont-elles réellement remplies de mauvaises bactéries? Ou encore, le végétarisme atténue-t-il les mauvaises odeurs des excréments? *Ce soir à 21h sur ICI Explora

ALBUM À ÉCOUTER

Pelchat Aznavour Désormais

Photo courtoisie

Après avoir rendu hommage à Michel Legrand et Gilbert Bécaud, voilà que dans ce nouvel opus, le chanteur Mario Pelchat chante Charles Aznavour. Sur les 14 pistes qui composent l’album, on retrouve les grands succès comme La Bohème, Désormais, Le Temps, Emmenez-moi ou encore Hier encore. Pour l’interprète, Aznavour restera toujours immortel et nous lègue un héritage de la chanson française qui demeure inimitable et unique. *Sorti le 19 avril

ROMAN

Stranger Things : Suspicious Minds

Photo courtoisie

Si vous avez adoré la série Stranger Things, impossible de ne pas aimer l’antépisode de la série présentée exclusivement en roman. La journaliste et auteure américaine Gwenda Bond nous plonge dans les mystères entourant un laboratoire secret et un scientifique aux desseins sinistres. C’est donc en 1969, qu’on retrouve l’héroïne Terry, une étudiante d’un petit campus universitaire en Indiana, qui apprend que l’on recherche de jeunes cobayes pour une étude gouvernementale dans la petite ville de Hawkins. *Sorti le 19 avril