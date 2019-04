Jean-Jacques Ruest, PDG du CN, conférencier à la CCMM

Le thème de la conférence de Jean-Jacques Ruest, PDG du CN, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, était « CN : aller de l’avant au-delà de nos 100 ans d’héritage ». Jean-Jacques Ruest a été nommé président-directeur général du CN en juillet 2018. Au fil de sa carrière, il a été admis au International Maritime Hall of Fame en 2017 et nommé Cheminot de l’année 2019.

Photo courtoisie

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, est entouré du conférencier invité Jean-Jacques Ruest, PDG du CN, et du président sortant du CA de la CCMM, Sean Finn, v.-p. exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN.