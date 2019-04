Jusqu’où va monter l’eau?

Les sinistrés de Maskinongé en Mauricie sont inquiets de voir le niveau de l’eau grimper encore. Guy Desrosiers est venu plus tôt de Montréal, hier, pour fermer le chauffage de son chalet. Son sous-sol est inondé et il craint que l’eau atteigne le rez-de-chaussée. « On ne sait pas jusqu’où l’eau va monter. J’avais peur que ça cause un trouble électrique et un incendie. Il n’y a pas de risque à prendre ! » Le maire Roger Michaud trouve quant à lui que Québec ne rassure personne en disant que le niveau du lac Saint-Pierre pourrait atteindre quatre mètres (il avait grimpé à 3,54 m en 2017).