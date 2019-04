Kylie Jenner s’est fait poser des extensions XXL pour l’été

Kylie Jenner a choisi un accessoire de choix pour l’été : des extensions pour cheveux extra, extra longues!

On sait que la plupart des Kardashian-Jenner sont adeptes des perruques et des extensions variées et Kylie ne fait pas exception.

Pour la saison chaude, la jeune milliardaire a fait le choix audacieux d’ajouter près d’un mètre de longueur à sa chevelure. Sa crinière lui arrive désormais aux hanches et Kylie semble adorer ce changement capillaire, si on se fie à ses dernières photos Instagram.

Kylie Jenner avait déjà les cheveux très longs, mais les dernières images de sa tignasse nous laissent croire qu’elle a ajouté quelques pouces à ses extensions. La plus jeune des sœurs Kardashian-Jenner n’est pas la seule à avoir adopté les cheveux ultra-longs pour 2019 : Kim porte des extensions ondulées depuis les derniers mois également.

Alors que certaines vedettes, comme Marie Mai, emboîtent le pas dans la tendance «cheveux XXL», d’autres, comme Demi Lovato, choisissent plutôt de couper leur tignasse au carré.

Cette saison, la tendance est aux extrêmes!

